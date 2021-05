Mercato Milan – Dalot, il Manchester United chiede 17 milioni per il riscatto

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il Manchester United ha fissato il prezzo per il riscatto di Dalot: 17 milioni di euro

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese 'The Sun', il futuro di Diogo Dalot potrebbe essere ancora a tinte rossonere. Al termine di questa stagione, infatti, il Milan e il Manchester United discuteranno della situazione che vede coinvolto il terzino portoghese. I 'Red Devils' sarebbero disposti a fare un piccolo sconto sui 20 milioni iniziali richiesti, scendendo a 17 milioni di euro. Una cifra notevole, ma un po' più bassa rispetto a quanto chiesto lo scorso anno. Un'ammortizzazione dovuta dal fatto che, secondo quanto si vocifera in Inghilterra, Dalot non rientrerebbe nei piani di Ole Gunnar Solskjaer vista la folta presenza sulle fasce difensive dello United. L'ex Porto, dunque, potrebbe continuare la sua esperienza in quel di Milanello anche il prossimo anno. Non solo Maignan per il dopo Donnarumma: spunta una nuova idea per il Milan