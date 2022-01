Mercato Milan – Dall’Olanda: “Botman, il Lille chiede almeno 30 milioni”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Olanda, la trattativa con il Lille per Sven Botman è complicata

Secondo quanto riporta 'Voetbal Internation', testata sportiva olandese, difficilmente Sven Botman si trasferirà al Milan a gennaio. La richiesta del Lille per privarsi del suo difensore è di almeno 30 milioni di euro. Una cifra elevata in confronto all'offerta dei rossoneri che vogliono provare ad acquistare il classe 2000 in prestito con diritto di riscatto.