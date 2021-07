Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Isco in uscita dal Real Madrid” | News

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, Isco sarebbe in uscita dal Real Madrid: il Milan monitora la situazione

Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, il Milan è al lavoro per trovare un nuovo trequartista. Tra i tanti nomi accostati alla squadra allenata da Stefano Pioli c'è anche quello di Isco, calciatore spagnolo del Real Madrid. Secondo il sito inglese 'The Athletic', il Real Madrid è costretto a cedere diversi giocatori per ridurre il monte ingaggi. Tra i tesserati ci sarebbe appunto Isco, il quale guadagna uno stipendio intorno ai 7.5 milioni di euro annui. Nelle ultime settimane la dirigenza rossonera ha messo gli occhi proprio sull'ex Malaga, ma il nodo importante resta quello dell'elevato ingaggio. I due club, in ogni caso, si incontreranno presto per definire il futuro di Brahim Diaz e inevitabilmente si potrebbe nuovamente parlare del classe '92, oltre che del terzino Alvaro Odriozola. Intanto il ritorno di Bakayoko in rossonero potrebbe diventare realtà.