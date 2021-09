Mercato Milan – Dall’Inghilterra: Il Manchester City vuole Theo Hernandez

Le ultime sul mercato del Milan. Sirene inglesi per Theo Hernandez: il Manchester City è pronto ad offrire 50 milioni di euro

Dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione che non può che far preoccupare i tifosi del Milan. Come se non bastasse la questione rinnovo per Franck Kessie, arrivano anche dei rumours per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez. Secondo quanto riferisce il 'Sun' il Manchester City sarebbe pronto ad un assalto al giocatore nella prossima estate. Per l'esterno del Milan i 'Citizens' sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta monstre di 50 milioni di euro. Il Milan avrebbe la forza di rifiutare un'offerta simile per uno dei suoi top player? Ecco le Top News di oggi: cambiano i prezzi dei biglietti, le ultime su Milan-Lazio