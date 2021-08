Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Il Man United mette in vendita Lingard”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, il Manchester United avrebbe messo in vendita Jesse Lingard

Dopo aver salutato Hakan Calhanoglu, trasferitosi all'Inter, e con Samu Castillejo sul punto di partenza, il Milan è alla ricerca di un trequartista e di un esterno destro d'attacco. Nei mesi scorsi si era parlato anche di un interesse per il calciatore del Manchester United Jesse Lingard. Secondo il 'Manchester Evening News', i 'Red Devils' sarebbero disposti a cedere l'inglese per una cifra decisamente inferiore rispetto a quella richiesta fino a pochi mesi fa. La squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer, infatti, potrebbe far partire il classe 1992 davanti ad una proposta di 20 milioni di sterline, anziché 35.