Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Contatti con il Barça per Coutinho”

Philippe Coutinho, classe 1992, potrebbe arrivare al Milan in questo mercato estivo. Il Barcellona, infatti, vuole liberarsi del brasiliano

Daniele Triolo

Il Milan starebbe facendo sul serio per Philippe Coutinho in questo mercato estivo. Al punto che ci sarebbero già stati dei primi contatti tra il club rossonero ed il Barcellona, proprietario del cartellino del fantasista brasiliano, per il prestito dell'ex calciatore di Inter e Liverpool.

Lo ha riferito, questa mattina, il 'Daily Mail'. Il tabloid britannico spiega anche come le pretese economiche dei blaugrana su Coutinho, pagato ben 135 milioni di euro nel gennaio 2018, si sarebbero di gran lunga abbassate. Quindi non ci sarebbe alcun problema per il Milan, nel caso volesse inserire un eventuale diritto di riscatto nell'operazione.

L'obiettivo del Barcellona (così come si evince anche dalla vicenda di Miralem Pjanic, che i catalani sarebbero pronti a far partire a costo zero) è quello di ridurre sensibilmente il monte ingaggi della Prima Squadra. Soltanto così, infatti, potrebbero permettersi di rinnovare ufficialmente il contratto di Lionel Messi e tornare ad operare in entrata. Milan, ecco quanto costa prendere Isco >>>