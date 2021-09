Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “A gennaio assalto Leicester per Berardi”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, il Leicester proverà ad acquistare Domenico Berardi a gennaio

Non è un segreto che Domenico Berardi voglia lasciare il Sassuolo. L'attaccante fresco campione d'Europa è stato cercato con insistenza, questa estate, sia dal Milan che dalla Fiorentina. L'alta cifra richiesta dai neroverdi per la cessione del loro esterno ha frenato bruscamente le avances dei rossoneri e dei viola. Dunque, dopo il 31 di agosto, il classe 1994 è rimasto nella squadra allenata da Dionisi. Secondo il 'Daily Mail', a gennaio il Leicester potrebbe tentare l'assalto per Berardi. Il suo contratto con il Sassuolo scadrà nel 2024, ma le 'foxes' vorrebbero giocare d'anticipo e provare a strapparlo alle concorrenti. Milan, parla Ibrahimovic: l'intervista dello svedese a France Football.