Mercato Milan – Dall’Argentina: “Alvarez non partirà per meno di 20 milioni”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Argentina, il River Plate non farà partire Alvarez per meno di 20 milioni di euro

Novità riguardo il futuro di Julian Alvarez. Come riporta 'TyC Sports', il River Plate non ha nessuna intenzione di cedere il suo gioiellino a prezzo di saldo. Secondo il portale argentino, infatti, i 'Millionarios' accetteranno solamente un'offerta pari a 20 milioni di euro, vale a dire il pagamento della clausola rescissoria. Inoltre il club accetterebbe solamente un pagamento in un'unica tranche. Come ben si sa, sull'attaccante 21enne non c'è solamente il Milan, ma anche Fiorentina, Juventus e altri grandi club europei come Atletico e Real Madrid.