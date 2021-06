Mercato Milan – Dalla Spagna: “Romagnoli nel mirino del Barcellona”

Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan nel 2022, piace alla società catalana. Si va verso uno scambio con i blaugrana?

Alessio Romagnoli entra, di prepotenza, nel mirino del Barcellona . Lo ha affermato, in Spagna, 'Mundo Deportivo', secondo il quale il capitano del Milan , classe 1995, rappresenterebbe il profilo idoneo per rinforzare la difesa della squadra che, anche nella prossima stagione, sarà affidata a Ronald Koeman .

'MD' ha scritto come il Milan, per evitare di perdere Romagnoli a parametro zero come già successo con Gigio Donnarumma, diretto al PSG, avrebbe deciso di vendere il suo numero 13 già in questa sessione di calciomercato. E, per giunta, a cifre neanche troppo elevate.