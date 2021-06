Calciomercato – Donnarumma al PSG, annuncio vicino: le ultime

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma sarà un nuovo portiere del PSG. Il suo agente, Mino Raiola, sta lavorando sui dettagli dell'operazione. Il punto

Manca poco, ormai, all'annuncio del passaggio ufficiale di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma al PSG. Trovata, infatti, un'intesa di massima tra Mino Raiola, agente dell'ormai ex portiere del Milan ed il club francese, per il quale sta trattando, come di consueto, il direttore sportivo Leonardo.

Sotto la Torre Eiffel, Donnarumma riceverà, come evidenziato dal 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina, un trattamento da star: contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, per un totale di 60 milioni di euro netti. Di media, dunque, fanno 12 a stagione. Il doppio di quanto percepiva in rossonero, il 50% in più dell'offerta di rinnovo avanzata dal Milan e rifiutata tanto dall'entourage quanto dal ragazzo.

Perché non è ancora arrivata la fumata bianca? Lo ha spiegato il 'Corriere dello Sport'. Raiola sta discutendo ancora con il PSG sulle percentuali tra parte fissa e variabile dell'ingaggio. I milioni netti all'anno, come detto, saranno 12, ma quanto di base fissa e quanto di bonus? Su questo punto, va ancora messo qualcosa nero su bianco.

In un primo momento sembrava che il PSG potesse dirottare Donnarumma un anno in prestito altrove, visto che, a Parigi, c'è Keylor Navas, titolare indiscusso, ed altri quattro portieri in organico. Ma il portiere della Nazionale Italiana, convinto di potersi giocare sin da subito le sue chance da titolare, combatterà per un posto in squadra con il più esperto collega costaricense.