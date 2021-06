Mercato Milan – Dalla Spagna: “Futuro lontano da Madrid per Brahim Diaz”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Brahim Diaz potrebbe dire addio in maniera definitiva al Real Madrid: ritornerà al Milan?

Autore di una stagione positiva con la maglia del Milan, Brahim Diaz tornerà al Real Madrid. Il calciatore ispanico-marocchino farà ritorno nella capitale spagnola in quanto i rossoneri non hanno il diritto di un riscatto del prestito pattuito lo scorso mercato con la dirigenza 'blanca'. Nonostante il fantasista approderà alla corte di Carlo Ancelotti, potrebbero esserci della speranze di rivederlo anche il prossimo anno a Milano. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo 'Marca', il nuovo allenatore del Real Madrid valuterà l'ex Manchester City durante il ritiro con la squadra, ma il classe '99 non rientrerebbe nei piani del club. In questo modo Maldini e Massara potrebbero fare un tentativo per riportare Brahim Diaz a Milanello. Intanto Raiola avrebbe nuovamente parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma.