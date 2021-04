Mercato Milan – Dalla Spagna: Donnarumma, su di lui un’altra big / News

Il prossimo mercato de Milan rischia di avere come protagonista Donnarumma, che non ha ancora rinnovato: piace a un top club.

Non è ancora il momento di pensare al mercato in casa Milan, ma la situazione legata a Gianluigi Donnarumma esula da tutto il resto. Il portiere classe 1999 è in scadenza di contratto e dunque la dirigenza rossonera ha come priorità assoluta quella di ottenere il rinnovo. La firma sul contratto, però, sarà molto probabilmente legata ai risultati sul campo. Il finale di stagione sarà fondamentale: in caso di qualificazione in Champions League, infatti, il rinnovo diventerebbe molto più probabile, viceversa ovviamente il contrario. Gigio è uno dei leader della squadra e il suo contributo sarà fondamentale. Vuole restare al Milan e giocare la Champions in rossonero, ma nella peggiore delle ipotesi l'addio di Donnarumma potrebbe essere un'opzione probabile nel prossimo mercato, con tantissimi club interessati.