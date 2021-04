Baiocchini: “Gigio e Calhanoglu trattative difficili. Tomori verrà riscattato”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Manuele Baiocchini ha fatto il punto sui rinnovi e i riscatti in casa rossonera

Manuele Baiocchini, inviato sul Milan di Sky Sport, ha fatto il punto sui rinnovi di contratto e sui riscatti in casa rossonera. Queste le parole del giornalista. "Donnarumma e Calhanoglu sono le trattative più difficili. C'è distanza tra il club e le richieste dei due giocatori e le sirene si stanno facendo sentire. Mandzukic se non farà benissimo non verrà trattenuto, mentre Tomori verrà riscattato. Ci sono trattative su Kessie e Calabria, così come Romagnoli, ma il Milan dovrà capire se si apriranno le porte del mercato di uscita. Su Brahim Diaz e Meité verranno fatte valutazioni, mentre Dalot a quelle cifre non verrà mantenuto in rosa". Intanto Hauge svela un retroscena molto interessante su Haaland e il Milan.