Mercato Milan – Dalla Spagna: Ceballos in uscita, rossoneri alla finestra

Le ultime sul mercato del Milan. Ancora un giocatore del Real Madrid nel mirino dei rossoneri: si tratta di Dani Ceballos. Il punto

Il Milan è sempre alla ricerca di ulteriore qualità da inserire nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. Con la Champions League da giocare l'asticella si alzerà in maniera importante nella prossima stagione. L'addio di Hakan Calhanoglu , conferma di Brahim Diaz a parte, ha lasciato un buco importante sulla trequarti. Una mancanza che la società rossonera dovrà per forza colmare da qui alla fine di questa sessione di mercato.

Sono tantissimi i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane, ma ce n'è uno che potrebbe ritornare in auge nonostante sembri finito fuori dai radar del Diavolo. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo 'ABC', infatti, la dirigenza starebbe monitorando la situazione relativa a Dani Ceballos , negli ultimi due anni in prestito all'Arsenal. Il giocatore non rientrerebbe nei piani di Carlo Ancelotti; per questo motivo la cessione, stavolta a titolo definitivo, è l'ipotesi più plausibile.

Il classe 1996 fa della duttilità una delle sue armi vincenti. In carriera ha coperto prevalentemente il ruolo di centrocampista centrale, ma giocare sulla trequarti è assolutamente nelle sue corde. Per capire meglio il suo futuro bisognerà attendere la fine delle Olimpiadi, che lo vede figurare tra i calciatori della Spagna. Situazione in aggiornamento, ma un ritorno di fiamma del Milan non è da escludere. Dalla Spagna sono sicuri.