Mercato Milan – Dalla Spagna: Calhanoglu nel mirino del Barcellona / News

Le ultime sul mercato del Milan. Il futuro di Hakan Calhanoglu rimane in bilico. Dalla Spagna sono sicuri: il Barcellona monitora la situazione

La questione Gianluigi Donnarumma ha sottolineato al meglio la posizione del Milan, che non ha intenzione di aspettare nessuno. Dopo un tira e molla infinito la società ha tagliato la testa al toro, acquistando Mike Maignan dal Lille. Un segnale forte che sarà arrivato anche ad Hakan Calhanoglu. Il turco, così come il collega rossonero, ha il contratto in scadenza nel 2022, ma ancora non c'è l'accordo tra le parti. Nei giorni scorsi c'è stato un avvicinamento, ma i forti dubbi sul suo futuro restano. Cosa accadrebbe a Calhanoglu se dovesse liberarsi a zero? Sono tante le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, con la ricca offerta di 8 milioni di euro dal Qatar che rimane sempre valida.