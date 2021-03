Mercato Milan – Dalla Spagna: “Accordo tra Diego Costa e il Benfica”

Diego Costa, svincolato dopo l'ultima esperienza all'Atlético Madrid, avrebbe trovato un'intesa con le 'Aquile' per la prossima stagione

Lo ha riferito il 'Mundo Deportivo'. Diego Costa, assistito da Jorge Mendes, prenderà 3 milioni di euro nel momento della firma, più altri 3 milioni per ogni stagione nella quale indosserà la maglie delle 'Aquile' di Lisbona . Si partirà, per ora, con l'annata 2021-2022 , poi si vedrà.

Diego Costa, in carriera, ha giocato anche per Atlético Madrid (83 gol in 216 presenze) e Chelsea (59 gol in 120 gare). Particolarmente deludente, però, è stata la sua seconda esperienza con la maglia dei 'Colchoneros' di Diego Pablo Simeone, con cui ha rescisso il contratto a fine 2020. Intanto la nostra redazione ha intervistato Capello. Il tecnico esalta Tomori e consiglia Donnarumma.