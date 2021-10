Mercato Milan – Dalla Spagna: ‘A gennaio assalto del Barcellona per Kessié’

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Barcellona potrebbe tentare l'assalto a gennaio per Franck Kessié

Un inizio di stagione non dei migliori quello di Franck Kessié con il Milan. Il centrocampista ivoriano, complice anche gli impegni estivi con la Nazionale ivoriana alle Olimpiadi di Tokyo, è stato sicuramente uno dei calciatori meno brillanti della rosa di Stefano Pioli. L'infortunio muscolare e diverse prestazioni insufficienti, uniti anche alla questione contrattuale, hanno limitato le capacità tecniche e tattiche del calciatore rossonero. E proprio il suo contratto potrebbe rappresentare una minaccia per il club di via Aldo Rossi, che rischierebbe di perdere l'ex Atalanta a parametro zero nella prossima estate.

In scadenza nel giugno del 2022, la posizione di Kessié sta attirando l'attenzione di numerosi club europei. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un interesse del Liverpool, mentre dalla Spagna arriva un'altra indiscrezione sul suo futuro. Secondo il quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo', il Barcellona potrebbe tentare l'assalto al classe 1996 qualora decidesse di non rinnovare il suo contratto con il Milan. Nonostante le parole d'amore rivolte al Diavolo in estate, Kessié potrebbe lasciare a zero il Milan proprio come Calhanoglu e Donnarumma.