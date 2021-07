Mercato Milan – Dalla Norvegia: “Diavolo interessato ad Alexander Sørloth”

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Norvegia, il Milan sarebbe interessato all'attaccante del Lipsia Alexander Sørloth

Sfumato Kaio Jorge, Maldini e Massara sono al lavoro per trovare la terza punta da regalare a Stefano Pioli. Dopo aver acquistato un altro grande centravanti d'esperienza come Olivier Giroud, il Milan vorrebbe acquistare un giovane talento, o comunque un ragazzo non troppo avanti con l'età, in maniera tale da completare il reparto d'attacco del Diavolo. Ecco, dunque, che i rossoneri hanno puntato gli occhi su un altro calciatore. Secondo il giornalista norvegese Andreas Korssund, il Milan è interessato ad Alexander Sørloth, attaccante classe 1995 in forza al Lipsia. Ad oggi, però, il club di via Aldo Rossi non avrebbe avviato alcuna trattativa con il club tedesco, ma l'intenzione sarebbe quella di acquistarlo in prestito. Anche la Roma di José Mourinho aveva mostrato interesse nei confronti del 25enne, poi i giallorossi hanno chiuso per Eldor Shomurodov del Genoa per una cifra intorno ai 20 milioni di euro bonus compresi.