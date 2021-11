Mercato Milan – Dalla Grecia: Alexandropoulos visionato da vicino / News

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Grecia riportano l'interesse per Sotiris Alexandropoulos, centrocampista del Panathinaikos

Dopo l'arrivo del fondo Elliott come proprietario del Milan , sono emersi diversi dubbi sul progetto giovane voluto dalla società per rilanciare i rossoneri. Un progetto poi rivisto a favore dell'inserimento di profili d'esperienza che potessero dare una scossa mentale alla squadra. Un progetto che, a distanza di pochi anni, sta già facendo vedere cose eccellenti. Nessuno si aspettava un Milan in testa alla classifica con dieci vittorie e un pareggio su undici partite a questo punto. Ma il processo di crescita non può arrestarsi qui e infatti la dirigenza è alla costante ricerca di talenti interessanti da inserire in rosa.

In tal senso attenzione all'indiscrezione che arriva dalla Grecia. Secondo quanto riferisce 'Sport24' il Milan sta monitorando da vicino Sotiris Alexandropoulos, centrocampista classe 2001 del Panathinaikos. Gli scout del Diavolo hanno visionato da vicino il giocatore in occasione della sfida di Coppa di Grecia vinta contro l'Atromitos Atene. Il Milan starebbe seguendo da tempo Alexandropoulos, titolare indiscusso davanti alla difesa nel 4-2-3-1 dell'allenatore Jovanovic. Al momento non c'è una trattativa concreta, ma il Milan tiene le antenne dritte per un giocatore che potrebbe spostarsi al meglio con le idee di Stefano Pioli. Le Top News di oggi: problemi per Ballo-Touré, panchina per Rafael Leao in Milan-Porto?