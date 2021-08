Mercato Milan – Dalla Germania: “Castillejo all’Hertha in prestito secco”

Le ultime sul mercato del Milan. Arriva l'indiscrezione proveniente dalla Germania: Samu Castillejo in prestito secco all'Hertha Berlino

Attenzione alla clamorosa indiscrezione che arriva dalla Germania. Secondo quanto riferisce la 'BILD' Milan e Hertha Berlino avrebbero trovato l'accordo per il prestito secco di Samu Castillejo. Ritornando in Italia, invece, c'è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che afferma: "Non credo che ci sarà tempo per l’uscita di Castillejo. C’erano dei contatti in corso con la Sampdoria e con la Real Sociedad, al momento non abbiamo segnali di chiusura per Castillejo". Seguiranno aggiornamenti per scoprire la verità. Milan, ecco Messias: il LIVE della sua giornata rossonera >>>