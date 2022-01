Mercato Milan – Dalla Francia: “Muani, accordo trovato con l’Eintracht”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Francia, Randal Kolo Muani avrebbe trovato un accordo con l'Eintracht Francoforte

Nonostante negli ultimi giorni sia stato accostato con insistenza al Milan, Kolo Muani potrebbe non vestire la maglia rossonera. Secondo quanto riferisce 'footmercato.net', l'attaccante francese, in scadenza di contratto con il Nantes, avrebbe trovato un accordo con l'Eintracht Francoforte. In questo modo il club tedesco avrebbe la meglio sulle pretendenti Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Milan, appunto. Ecco le probabili formazioni della gara di oggi.