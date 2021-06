Mercato Milan – Dalla Danimarca: “Kjaer chiama Damsgaard” | News

Secondo le ultime indiscrezioni, Kjaer potrebbe convincere Damsgaard a trasferirsi al Milan: il danese è un obiettivo dei rossoneri

Dopo il malumore accusato da Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia, Mikkel Damsgaard si sta ritagliando uno spazio importante con la sua nazionale. Il centrocampista della Sampdoria, così come ha già fatto vedere in maglia blucerchiata, sta offrendo delle ottime prestazioni in questo europeo, facendo attirare su di sé l'attenzione dei grandi club europei. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Sport', il Barcellona avrebbe puntato gli occhi sul calciatore danese. Su di lui, però, ci sono anche due club inglesi quali Tottenham e West Ham. Anche in Italia c'è una squadra interessata al classe 2000. Si tratta del Milan, club che ha già un danese in rosa: Simon Kjaer. Secondo il portale danese 'Ekstra Bladet', proprio il difensore rossonero e capitano della Danimarca starebbe cercando di convincere Damsgaard a trasferirsi in quel di Milanello. Di certo è che si tratterà di un'estate rovente per l'ex Nordsjaelland, rischiando di diventare il danese più costoso della storia del calcio. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: novità su Tonali, Yazici e non solo