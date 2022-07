Mercato Milan – Criscitiello: “De Ketelaere? Non mi aspetto sorprese negative”

Michele Criscitiello , direttore di 'Sportitalia', ha parlato dell'obiettivo di calciomercato del Milan Charles de Ketelaere . Un blitz in Svizzera programmato da ieri sera per chiudere finalmente l'operazione. A suo avviso non sono previste sorprese in negativo. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Tutti Convocati'.

"Il blitz svizzero del Milan per De Ketelaere è stato programmato da ieri sera, si punta a chiudere entro la sera. Non mi aspetto sorprese negative. Ziyech? Non la vedo così facile, al momento la priorità è chiudere per CDK".