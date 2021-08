Mercato Milan – Coutinho resta al Barcellona: sarà la sua ultima chance

Le ultime sul mercato del Milan. Il trequartista Coutinho rimarrà al Barcellona: il brasiliano è stato accostato ai rossoneri

Continua la ricerca del trequartista da parte del Milan. L'addio di Hakan Calhanoglu ha lasciato un buco che, a poco meno di due settimane dalla chiusura del mercato, non è ancora stato riempito. Nel calderone dei nomi emersi in orbita rossonera è entrato anche quello di Philippe Coutinho. Inizialmente indicato come un esubero per il Barcellona, visto anche il suo alto ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione, il brasiliano adesso può restare. Secondo quanto riferisce il 'Mondo Deportivo' è questo lo scenario più probabile al momento. Questa sarà una sorta di ultima occasione per dimostrare le sue qualità in maglia blaugrana. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ci siamo quasi per Bakayoko, Pellegri per l'attacco