Mercato Milan – Conti, Laxalt e Caldara rientrano: solo uno può rimanere

Le ultime sul mercato del Milan. Andrea Conti, Diego Laxalt e Mattia Caldara ritorneranno in rossonero dopo i prestiti. Il punto

La fine della stagione è sempre più vicina, pertanto sta per arrivare l'ora delle decisioni. Soprattutto sul fronte prestiti, che vede il ritorno al Milan di diverse pedine. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' Andrea Conti, Diego Laxalt e Mattia Caldara torneranno in rossonero. I tre avrebbero potuto portare un buon tesoretto nelle case milaniste in caso di riscatto da parte di Parma, Celtic e Atalanta. La sensazione è che i loro agenti avranno da lavorare per trovare delle nuove sistemazioni ai calciatori. Soltanto Caldara sembra avere qualche chances di rimanere, per gli altri la possibilità è praticamente vicina allo zero. Boom di ricavi e rosso a bilancio dimezzato: Gazidis rimette così in piedi il Milan