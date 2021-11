Mercato Milan, Conti e Samu Castillejo potrebbero partire a gennaio

Si avvicina il mercato e in casa Milan sono due i giocatori in uscita: Conti e Samu Castillejo, entrambi ai margini. Le ultime notizie.

Il mercato di gennaio è una sessione di riparazione e in casa Milan lo sanno bene. Ecco perché è difficile aspettarsi grandi acquisti, ma eventualmente giusto un piccolo ritocco, mentre è più probabile che in uscita ci siano gli esuberi. In casa rossonera sono sostanzialmente tre: un portiere e due giocatori. Si tratta di Andrea Conti e Samu Castillejo, per i quali il club rossonero ascolta offerte. Addirittura il terzino classe 1994 non ha giocato neanche un minuto finora e ha il contratto in scadenza a giugno. In estate era già in partenza, ma non ha mai trovato l'accordo sull'ingaggio. Può partire a zero o con un piccolo indennizzo per il Milan, col suo valore che è attualmente di 3,5 milioni. Due presenze invece per lo spagnolo classe 1995, di cui una da protagonista. Ciò non cambia che per una buona offerta può andare. Anche lui poteva partire in estate e ora servono circa 5,5 milioni per acquistare Samu Castillejo dai rossoneri, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2023. Intanto il Milan ha messo nel mirino il sostituto di Kessie >>>