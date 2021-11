In primo piano in casa Milan c'è sempre il calciomercato. Siamo arrivati a un terzo del campionato e la squadra è prima. Proprio per questo bisognerà mantenerla competitiva e se possibile migliorarla ulteriormente a gennaio. I contratti in scadenza non sempre sono un problema, ma possono anche diventare un'occasione. Così, se parte Franck Kessie, il Milan non si farà trovare impreparato. Individuato il sostituto. Scopriamo di chi si tratta nelle prossime schede.