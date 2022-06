Mercato Milan – Contatti telefonici con i rappresentanti di Dybala

L'interesse del Milan per Paulo Dybala forse non è poi così privo di fondamenta. Sia l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' che del 'Corriere della Sera' hanno accostato la Joya al club di via Aldo Rossi. In particolar modo, il 'Corriere' ha riportato dei dettagli che fanno pensare che al Diavolo piace eccome l'ormai ex calciatore della Juventus.