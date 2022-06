Mercato Milan – Colombo piace al Cagliari in B: ecco le ultime

Il futuro di Colombo con la maglia è tutt'altro che certo: durante il prossimo mercato l'attaccante potrebbe partire, ancora in prestito.

Dopo la deludente retrocessione arrivata all'ultima giornata, il Cagliari guarda già al prossimo mercato e guarda soprattutto in casa Milan .

Autore di una stagione vissuta fra alti e bassi con la maglia della Spal , condita da 6 reti ed un assist in 34 partite, il giovane centravanti rientrerà alla casa base per poi capire il proprio futuro.

Il Milan è incline ad un nuovo prestito per Colombo, e Cagliari potrebbe essere la meta giusta. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato