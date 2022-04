Mercato Milan – Colombo, spunta l’interesse dell’Empoli: le ultime news

Le ultime news di mercato sul Milan. Lorenzo Colombo verso un nuovo prestito? Stavolta su di lui c'è un club di Serie A

Dopo l'anno di prestito in Serie B alla Spal, Lorenzo Colombo ritornerà al Milan a fine stagione. L'attaccante ha avuto un impatto formidabile con la squadra ferrarese, segnando 6 gol in 15 partite. Da qui in poi, però, il vuoto. Il classe 2022 non segna un gol dal lontano 30 novembre e, ultimamente, sta trovando sempre meno spazio in campo. Effetti collaterali di gioventù, con il Milan che continua a monitorare la sua crescita.