Mercato Milan – Clamoroso dall’Inghilterra: “Offerta Arsenal per Tonali”

L'Arsenal avrebbe incontrato i dirigenti del Milan per discutere di un possibile trasferimento di Sandro Tonali . La clamorosa indiscrezione arriva direttamente dall'Inghilterra, più precisamente dal Daily Mail. Il centrocampista del Milan sarebbe in cima alla lista degli obiettivi di Mikel Arteta , che dopo aver ottenuto Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, Matt Turner e Marquinhos, vorrebbe un ulteriore rinforzo.

Secondo alcuni rumors, i campioni d'Italia prenderebbero in considerazione una cessione di Tonali, qualora l'Arsenal dovesse soddisfare il prezzo richiesto di 46 milioni di sterline . Ovviamente, ad oggi, il numero 8 rossonero è incedibile . Pioli ne ha fatto un perno del suo centrocampo e Tonali è stato assoluto protagonista del diciannovesimo scudetto . Dopo aver perso a parametro zero Franck Kessié , il Milan difficilmente si priverà di un altro elemento cardine della rosa, seppur di fronte ad una sostanziosa offerta. Anzi, il Milan cerca proprio il sostituto dell'ivoriano sul mercato per aggiungere un ulteriore centrocampista a disposizione di Pioli.

Tonali, inoltre, si è tagliato lo stipendio pur di tornare in rossonero dopo l'anno di prestito. Ora per lui c'è odore di rinnovo fino al 2027, a cifre nettamente superiori rispetto agli attuali 1,2 milioni di euro percepiti. Ecco perché le voci su un possibile addio del classe 2000 sembrano del tutto infondate. Ma, per dovere di cronaca, le riportiamo così come arrivano dall'Inghilterra. E, molto probabilmente, non dovrebbero esserci brutte sorprese circa Tonali all'Arsenal.