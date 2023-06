Mercato Milan – Chukwueze, il Villarreal chiede non meno di 25 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Villarreal chiederebbe non meno di 25 milioni di euro per cedere Samuel Chukwueze

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del mercato in entrata del Milan. In particolar modo il focus è concentrato sull'attacco, reparto che i rossoneri dovranno obbligatoriamente rinforzare complice l'addio di Zlatan Ibrahimovic e le probabili cessioni di Ante Rebic e Divock Origi. Uno dei nomi accostati alla squadra di Stefano Pioli nelle ultime settimane è quello di Samuel Chukwueze, talentuoso attaccante in forza al Villarreal.