Mercato Milan – Chelsea su Theo Hernandez: per i Blues costa troppo

Le ultime di mercato sul Milan. Il Chelsea ha sondato Theo Hernandez come sostituto dell'infortunato Ben Chilwell. Ma non se ne farà nulla

Il Chelsea ha dovuto purtroppo prendere atto del serio infortunio rimediato da Ben Chilwell. L'esterno sinistro dovrà operarsi al legamento crociato e, per ovvi motivi, ha terminato anzitempo la stagione. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sono tre le opzioni per sostituirlo: Lucas Digne, che è in pole su tutti, o richiamare uno tra Ian Maatsen ed Emerson Palmieri, rispettivamente in prestito al Coventry City e al Lione.