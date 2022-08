Mercato Milan – Chalobah, sorpasso sull’Inter: possibilità prestito oneroso

Le ultime sul mercato del Milan. I rossoneri sorpassano i cugini dell'Inter per Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea. Il punto

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul calciomercato del Milan, prendendo in esame la questione difensore centrale. Dopo l'addio di Alessio Romagnoli, i rossoneri non hanno provveduto a colmare il buco lasciato dall'ex capitano e contano di farlo in questi ultimi giorni. Si allontana sempre di più Japhet Tanganga: il Tottenham vuole cederlo a titolo definitivo, mentre il Diavolo propone un prestito con diritto di riscatto. Da tenere d'occhio Malick Thiaw dello Schalke 04, ma la pista più calda è quella che porta a Trevoh Chalobah.