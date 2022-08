Mercato Milan – Centrocampo, sondato Joao Gomes del Flamengo

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla situazione relativa al centrocampo. I rossoneri stanno cercando il profilo giusto da regalare a Stefano Pioli per completare la rosa e, contemporaneamente, lasciar andare Tiemoué Bakayoko, che non rientra nel progetto tecnico rossonero. Sono tanti i nomi accostati al Diavolo in queste settimane, tra cui Raphael Onyedika del Midtjylland oppure Jean Onana del Bordeaux. Per adesso, però, nessun affondo decisivo. Il quotidiano torinese, inoltre, aggiunge un nome nuovo proveniente dal Brasile.