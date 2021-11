Mercato Milan – Centrocampo, interesse per Onana del Bordeaux: le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Spunta un nome nuovo per il centrocampo: si tratta di Jean Onana, classe 2000 del Bordeaux

Mancano 42 giorni all'apertura del mercato di gennaio e il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Nelle ultime settimane sono emerse diverse idee che riguardano alcuni calciatori accostati ai rossoneri. Il reparto più attenzionato è sicuramente il centrocampo vista la situazione più che dubbia sul rinnovo di Franck Kessie . E allora ecco il nome di Renato Sanches del Lille e Seko Fofana del Lens che potrebbero fare al caso di Stefano Pioli. Ma non è finita qui.

Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' Jean Onana, centrocampista del Bordeaux, ha sorpreso il Milan con le sue qualità. Il classe 2000 è molto forte fisicamente ed è stato in grado di totalizzare 2 gol e un assist in sole 6 apparizioni complessive. Nel monitorare la crescita di Yacine Adli, dunque, i rossoneri hanno drizzato le antenne anche per Onana. Al momento non c'è una trattativa, ma si registra comunque un forte interesse. Appuntamento ai prossimi mesi per capire le reali intenzioni del club rossonero. Dall'Atalanta l'occasione per la trequarti: è stato un obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate