Mercato Milan – Centrocampo, incontro con il Cagliari per Marin: le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Spunta il nome nuovo per il centrocampo: si tratta di Razvan Marin, calciatore del Cagliari

Dopo l'accesso in Champions League, il mercato del Milan continua a rimanere infuocato. Non solo i ripetuti contatti con Chelsea, Brescia e Real Madrid per i riscatti di Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Brahim Diaz. Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com' c'è stato un incontro tra Paolo Maldini, Frederic Massara e la dirigenza del Cagliari in un noto hotel del centro di Milano. Fulcro della discussione: il futuro di Razvan Marin. E' lui il nome nuovo per il centrocampo rossonero. Il classe 1996, nonostante la stagione non esaltante dei sardi, si è distinto per prestazioni spesso convincenti. I suoi numeri, alla stagione d'esordio in Serie A, sono niente male: 37 presenze, 3 gol e 6 assist. Il Milan ha davvero fatto un'offerta per Giroud? Ecco cosa abbiamo scoperto