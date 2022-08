Mercato Milan – Centrocampo: proposto Frattesi, ma l’idea non scalda

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sui movimenti di calciomercato del Milan , in particolare sulla situazione centrocampo. I rossoneri non mollano le piste che portano a diversi calciatori, tra cui Pape Matar Sarr del Tottenham. Il problema riguarda la formula dal momento che gli 'Spurs' lo vorrebbero dare in prestito secco, senza diritto di riscatto. La politica rossonera è chiara: non si prendono calciatori solo per valorizzarli e ridarli indietro ai club proprietari del cartellino.

Il noto quotidiano, inoltre, scrive che il centrocampista non dovrebbe arrivare dall'Italia. Nelle scorse settimane era stato proposto Davide Frattesi come alternativa a Renato Sanches, ma l'opzione non scalda abbastanza il Diavolo. Inoltre il Sassuolo, come noto, è bottega cara e chiederebbe una cifra molto alta per lasciar partire il calciatore di scuola Roma. Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan