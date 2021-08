Mercato Milan – Centrocampo, Adli in chiusura. Pobega via in prestito

Le ultime sul mercato del Milan. Situazione movimentata a centrocampo: Yacine Adli arriverà, Tommaso Pobega andrà in prestito

L'edizione odierna di 'Sport Mediaset', in onda su Italia 1, ha fatto il punto sui movimenti del Milan a centrocampo. Innanzitutto sembra in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà Yacine Adli in rossonero, classe 2000 di proprietà del Bordeaux. Un acquisto che darà il via libera alla nuova cessione in prestito di Tommaso Pobega, che piace a diverse squadre di Serie A.