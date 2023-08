Ceccarini: “Il Milan deve ancora completare il suo mercato”

"Il Milan deve ancora completare il suo mercato. Allo stato attuale serve un difensore centrale, un’alternativa a Theo Hernandez e un vice Giroud . È chiaro poi che se dovesse andare via Krunic (per sua scelta nel caso visto che società e allenatore puntano a trattenerlo) è evidente che i rossoneri dovrebbero colmare la lacuna.".

Sembra quindi che il cantiere dei rossoneri dovrà attendere altro tempo prima di smontare gli strumenti e di sistemare le attrezzature. Non è una novità infatti che la squadra di Pioli necessiti almeno di un nuovo difensore per sopperire eventuali infortuni. Sarà interessante assistere a come il Milan muoverà gli ultimi passi sul mercato prima che questo chiuda definitivamente. Intanto la concentrazione dei ragazzi rossoneri è puntata al match di oggi contro il Bologna.