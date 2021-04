Mercato Milan – Castillejo può partire: ecco quanto vale il suo cartellino

Le ultime sul mercato del Milan. Samu Castillejo può lasciare i rossoneri in estate. Ecco quanto vale il suo cartellino

Non solo mercato in entrata per il Milan. Molti sono i nomi che stanno emergendo in vista della prossima stagione. La dirigenza punta a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma dovrà avere a che fare anche con qualche cessione. In questo senso occhio al futuro di Samu Castillejo. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' lo spagnolo, che quest'anno ha avuto più bassi che alti, può lasciare il club rossonero in estate. L'esterno d'attacco ha molti estimatori in Spagna, tra cui il Siviglia che ha già prelevato Jesus Suso dal Milan poco più di un anno fa. La valutazione del cartellino del classe 1995 si aggira sugli 8-10 milioni di euro. Intanto Milan e Juventus pensano allo scambio Romagnoli-Bernardeschi: le ultime