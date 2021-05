Mercato Milan – Castillejo può partire: due club spagnoli su di lui / News

Le ultime sul mercato del Milan. Samu Castillejo potrebbe lasciare il club rossonero a fine stagione. Due club spagnoli su di lui

Manovre in corso sulla fascia destra per il Milan. Dalla Spagna è rimbalzata la notizia di un Lucas Vazquez vicino a diventare un giocatore rossonero. Lo spagnolo sembra aver rifiutato l'offerta dell'Atletico Madrid perché convinto della decisione di approdare in Italia. Con un Alexis Saelemaekers titolarissimo del ruolo e con il possibile arrivo di Vazquez, il futuro di Samu Castillejo è più in discussione che mai. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', infatti, l'ex Villarreal potrebbe fare ritorno in patria: si registrano infatti gli interessi di Siviglia e Espanyol.