Mercato Milan – Castillejo, l’offerta del Getafe non convince la dirigenza

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'offerta del Getafe per Samu Castillejo non soddisfa la richiesta della dirigenza rossonera

Non è un mistero che Samu Castillejo sia in uscita dal Milan. La dirigenza rossonera avrebbe fissato il prezzo di 8 milioni di euro per cedere il laterale classe 1995 ma, ad oggi, pare non sia arrivata nessuna offerta vicina alla cifra richiesta. Negli ultimi giorni, l'unica squadra a farsi avanti per l'ex Villareal è il Getafe. Il club spagnolo, però, ha offerto decisamente meno rispetto a quanto chiesto dalla società di via Aldo Rossi. Nonostante si tratti di una trattativa difficile, questa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.