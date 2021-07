Mercato Milan – Carnevali (ad Sassuolo): “Berardi è la nostra bandiera”

Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, ha parlato del futuro di Domenico Berardi: l'attaccante è stato accostato anche al Milan

L'Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del futuro di Domenico Berardi ai microfoni di Sky Sport. L'attaccante fresco campione d'Europa con la Nazionale italiana è stato accostato anche al Milan. Ecco le parole del dirigente romano. "Berardi è la nostra bandiera, la volontà è quella di continuare con lui perché ci rappresenta. Ma se arrivasse anche in questo caso un'offerta importante per noi e per il ragazzo la valuteremmo, ma il desiderio è di continuare con lui". Il Milan cerca un trequartista: tutte le strade portano a Ziyech