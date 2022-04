Mercato Milan – Carnevali: “Berardi? Se arrivano offerte dobbiamo valutarle”

Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato del futuro di Domenico Berardi, spesso accostato al Milan sul mercato

Giovanni Carnevali , direttore generale del Sassuolo, ha parlato del futuro di Domenico Berardi , spesso accostato al Milan sul mercato. Il classe 1994 non è in vendita, ma se dovessero arrivare delle offerte saranno valutate dalla società neroverde. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Rai Sport'.

"Domenico è un giocatore straordinario. Per me lui è il campione del Sassuolo e lo si vede quando non c'è o esce. Lui determina con noi, ma anche in altri club. È il giocatore più pronto che il Sassuolo ha. I tempi sono cambiati rispetto a quelli delle bandiere. Noi siamo felici di continuare con Domenico, ma se ci sono delle offerte dobbiamo valutarle attentamente. Prima di privarcene ci dobbiamo pensare perché la nostra ambizione è di crescere sempre e avere una squadra competitiva".