Mercato Milan – Carnevali: “65 milioni per Scamacca e Frattesi non bastano”

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato del futuro di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, entrambi accostati al Milan

Nella giornata di oggi 'La Gazzetta dello Sport' ha rilanciato l'interesse del Milan per Gianluca Scamacca. L'attaccante del Sassuolo sarebbe un profilo perfetto per un Milan sempre attento alla carta d'identità e al talento dei suoi giocatori. L'Inter, al momento, sarebbe in vantaggio, ma non è detta l'ultima parola. Un altro gioiello neroverde che i rossoneri starebbero seguendo è Davide Frattesi. Ma il direttore sportivo Giovanni Carnevali non ha intenzione di privarsene facilmente e avvisa tutti coloro i quali intendano aprire una trattativa per entrambi. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'GR Parlamento': "Se offrissero 65 milioni per Scamacca e Frattesi? Può essere anche una offerta bassa. Dipende da come li dividiamo".