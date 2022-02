Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per Scamacca: le novità

Gianluca Scamacca è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Sull'attaccante del Sassuolo ci sono anche i nerazzurri

Daniele Triolo

Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo, è un concreto obiettivo di calciomercato estivo per il Milan. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che ha ricordato come Frederic Massara, attuale direttore sportivo rossonero, lo abbia visto sbocciare, giovanissimo, nelle giovanili della Roma.

Non è un caso, dunque, che i primi, concreti contatti con il Sassuolo per Scamacca siano stati proprio del Milan. Al momento, però, sul giocatore ci sarebbe in vantaggio l'Inter. L'ariete neroverde, autore di 10 gol in 25 partite di Serie A finora in questa stagione, è il principale obiettivo di Simone Inzaghi per rinforzare il suo attacco la prossima estate.

L'Inter, secondo la 'rosea', da mesi corteggia il Sassuolo per Scamacca e manda messaggi al giocatore, ambito da molti club anche all'estero. Lui, però, vuole rimanere in Italia. Tra Sassuolo e Inter per Scamacca sarebbe in piedi un dialogo che, allo stato attuale delle cose, non ha avuto i necessari approfondimenti.

Ecco perché il Milan (che comunque batte anche piste alternative, straniere, sul calciomercato) per Scamacca potrebbe operare il contro-sorpasso ai danni dei cugini. Se il club rossonero, infatti, ritenesse di andare a fondo in questa trattativa, potrebbe offrire alla società emiliana condizioni di pagamento più agevoli per il Sassuolo rispetto a quanto potrebbe garantire l'Inter.

Dunque, la situazione su Scamacca al momento è questa: grazie al lavoro di Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, l'Inter è in vantaggio sul giocatore. Il Milan, in questa fase, deve rincorrere. Ma nel caso in cui il Diavolo puntasse al 100% sul classe 1999, avrebbe le carte in regola per ribaltare tutto e vestire Scamacca di rossonero. Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>

