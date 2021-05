Mercato Milan – Calhanoglu, Juventus in pressing. Ecco l’offerta / News

Le ultime sul mercato del Milan. La Juventus starebbe facendo sul serio per portare Hakan Calhanoglu a Torino. Questa l'offerta

Il nodo sui rinnovi dei contratti in casa Milan pesa come un macigno. Il futuro di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu rimane appeso ad un filo, con la società che vuole prima concentrarsi sulla qualificazione alla prossima Champions League. Attenzione alle ultime novità di mercato annunciate da 'Calciomercato.com' che riguardano il turco. La Juventus, infatti, sarebbe in forte pressing per portarlo a Torino a parametro zero. I bianconeri sono pronti a garantire al numero 10 rossonero un contratto di 5 milioni di euro netti all'anno, cifra a cui il Milan ancora non è arrivato.