Mercato Milan – Cairo: “Bremer rinnoverà, ci sono tutte le condizioni”

Gleison Bremer è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. La sua definitiva consacrazione e il suo contratto in scadenza nel 2023 hanno acceso gli interessi di diverse squadre, Milan compreso. Il brasiliano lascerà dunque il Torino? Il Presidente Urbano Cairo ha spento tutte queste voci annunciando, di fatto, il suo imminente rinnovo. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Stampa': "Bremer sa quello che il Toro significa per lui. Presto rinnoveremo, ci sono tutte le condizioni. Poi un domani sarà libero di coltivare le proprie ambizioni scegliendo magari una squadra che gioca la Champions".