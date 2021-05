Mercato Milan – Cairo: “Belotti? Ci guarderemo negli occhi, agente contattato”

Le ultime sul mercato del Milan. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del futuro di Andrea Belotti, accostato ai colori rossoneri

Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva' per fare una panoramica dopo la salvezza del Torino. Il presidente ha parlato, tra le altre cose, del futuro di Andrea Belotti, attaccante spesso accostato al Milan. Le dichiarazioni: "È stato un campionato particolare. Con Nicola abbiamo fatto un buonissimo percorso. Confermarlo? Settimana prossima ci vediamo e decidiamo. Belotti? Parleremo anche con lui. C'è già contatto avviato tra il suo procuratore e Vagnati, ma dobbiamo guardarci negli occhi. Immobile? Il sangue agli occhi va benissimo. Mi piace di meno chi fa il cascatore o cerca rigori, protestando platealmente. Mi dispiace, c'era nervosismo. Per me tutto chiuso". Abbiamo contattato in esclusiva un collega francese: le ultime sui movimenti del Milan per Icardi, Adli, Maignan e non solo